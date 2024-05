Eleições 2024: precauções que os partidos devem adotar sobre a cota de gênero

Em 2024, as cotas de gênero continuam a desempenhar um papel importante na busca pela igualdade de representação política. Assim, para as eleições que se aproximam, é essencial que os partidos adotem precauções adequadas ao implementar essas cotas, a fim de garantir, de forma efetiva, a inclusão de mulheres na esfera política.

Uma das novidades do pleito deste ano é a resolução específica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que dispõe sobre os ilícitos eleitorais (Resolução nº 23.735/2024).

A regulamentação especifica os critérios para identificação da fraude à cota de gênero, conforme o entendimento já firmado pelo TSE. São eles: obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas; prestação de contas com idêntica movimentação financeira; ausência de atos efetivos de campanha em benefício próprio.

Há a previsão, ainda, de que a conclusão sobre a fraude à cota não é afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da disputa.

Pela resolução, também configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas, revelada por fatores como inviabilidade jurídica da candidatura, inércia em sanar pendência de documentos, além de revelia e ausência de substituição de candidata com o registro indeferido.

As sanções previstas em razão da prática do ilícito são: cassação do diploma de todas as candidatas e todos os candidatos eleitos do partido ou federação; invalidação da lista de candidaturas do partido ou da federação; e anulação dos votos nominais e de legenda.

Portanto, é necessário que os partidos, desde já, se atentem aos critérios utilizados pelo TSE e, como medida complementar, adotem o compliance eleitoral, para se precaverem e evitarem incorrer na inobservância à ação afirmativa.

Com todas as medidas tomadas, é possível assegurar a integridade e a lisura das candidaturas e dos procedimentos partidários, fomentando uma cultura eleitoral ética, democrática e inclusiva. Assim, há maior segurança jurídica a candidatos e candidatas no pleito vindouro.