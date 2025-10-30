Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como o financiamento direto torna possível o sonho da casa e do terreno

Escrito por
Luana Falcão producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Luana Falcão é empresária
Legenda: Luana Falcão é empresária

Comprar um terreno e começar a construir a própria história é o sonho de muitas famílias. Mas, na prática, nem sempre é fácil. As exigências dos bancos, como longas análises, garantias e juros altos, acabam desanimando quem só quer uma chance de começar. É por isso que o financiamento direto com a urbanizadora vem ganhando espaço: ele devolve às pessoas a possibilidade de conquistar seu terreno de forma simples, transparente e planejada.

Nesse modelo, o comprador negocia diretamente com a empresa, sem depender de bancos ou intermediários. As parcelas são acessíveis e ajustadas com clareza, geralmente com correção apenas pelo IPCA, o que ajuda no controle das finanças e dá mais previsibilidade. Tudo é conversado, ajustado e acompanhado de perto, o que torna o processo mais humano e menos burocrático.

Outro ponto que faz diferença é a valorização do investimento. Comprar um terreno em uma área que está crescendo é apostar em algo que tende a aumentar de valor com o tempo. Não é apenas um pedaço de terra é a construção de um futuro, seja para erguer a casa própria, seja para garantir uma reserva para os filhos.

Quem já escolheu esse caminho costuma destacar o atendimento próximo e a tranquilidade de lidar diretamente com quem está vendendo. Muitas empresas têm apostado nesse formato, oferecendo suporte completo, segurança e condições acessíveis, sempre com foco na confiança e na realização das pessoas.

No fim das contas, o financiamento direto é mais do que uma forma de pagamento. É uma ferramenta de inclusão e autonomia, que permite a cada pessoa transformar sonhos em projetos reais, com responsabilidade e planejamento.

Investir em um terreno com financiamento direto é unir segurança, valorização, liberdade e descobrir que realizar um sonho grande pode ser mais simples do que parece.

Luana Falcão é empresária

Luana Falcão é empresária
Colaboradores

Como o financiamento direto torna possível o sonho da casa e do terreno

Luana Falcão
Há 1 hora
Samuel Brasil é educador
Colaboradores

IA na redação: igualdade de oportunidades

Samuel Brasil
Há 1 hora
Professor da Unifor
Colaboradores

Ação de revisão criminal no STF

Para embasar a primeira resposta jurídica, a legislação que poderá ser consultada é a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990

Agapito Machado
29 de Outubro de 2025
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

A cena e o papel

Saraiva Júnior
29 de Outubro de 2025
Silvia Freitas é pedagoga
Colaboradores

Dia nacional do livro: valor da leitura na infância

Silvia Freitas
29 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

O mundo comum da escola

Davi Marreiro
28 de Outubro de 2025
Thayná Nobre é nutricionista
Colaboradores

Menopausa e alimentação

Thayná Nobre
28 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e Filosofia

Vê-se que a noção de justiça é a que se espera presente e aplicável a qualquer dos sentidos atribuíveis ao direito (e às normas que o integram)

Valdélio Muniz
27 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A Constituição e a justiça social

A chamada “Constituição Cidadã”, como tão bem foi definida por Ulysses Guimarães, consolidou e resguardou direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a proibição da tortura e a criminalização do racismo, entre outros

Gilson Barbosa
27 de Outubro de 2025
Andrea Borges é enfermeira
Colaboradores

Humanização na Enfermagem Oncológica

Andrea Borges
26 de Outubro de 2025
Aristarco Sobreira é engenheiro
Colaboradores

Slow living redefine o novo morar

Aristarco Sobreira
26 de Outubro de 2025
Marcus Lontra é jornalista
Colaboradores

Antônio Poteiro: a identidade brasileira na arte de matriz popular

Marcus Lontra
26 de Outubro de 2025
Rafael Oliveira é aromaterapeuta
Colaboradores

Aromaterapia no tratamento oncológico

Rafael Oliveira
25 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Política e desenvolvimento

Gonzaga Mota
25 de Outubro de 2025
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Brasil, Rússia, Índia e China: Uma nova coreografia de poder global

Bruno Lessa
24 de Outubro de 2025
Vitória Fernandez é cantora
Colaboradores

A música vai além do som: a importância da experiência nos shows

Vitória Fernandez
24 de Outubro de 2025
Carla Benedetti é advogada
Colaboradores

STF decide: benefício do INSS pode garantir autonomia a mulheres vítimas de violência doméstica

Carla Benedetti
23 de Outubro de 2025
Leonardo Chucrute é escritor
Colaboradores

Diferença entre ser empreendedor e ser empresário

Leonardo Chucrute
23 de Outubro de 2025
Lino Rampazzo é religioso
Colaboradores

O legado de São João Paulo II

Lino Rampazzo
22 de Outubro de 2025
Vagner Venâncio é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará
Colaboradores

Carência: Oficiais de Justiça pedem socorro

Vagner Venâncio
22 de Outubro de 2025