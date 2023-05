Ceará 2050: ciência e futuro

A plataforma Ceará 2050, que pensa as estratégias de planejamento do Estado a longo prazo, possui vários programas. Um deles, o Ciência e Futuro, reconhece e valoriza a importância da ciência e da inovação para a atração de investimentos, o desenvolvimento de tecnologias, a geração de emprego e renda, o ganho de competitividade, a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

Os projetos e ações propostas dentro do programa Ciência e Futuro fomentam o sistema de inovação e o investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), sob um modelo de governança compartilhada entre atores públicos e privados, integrando esforços, para criação de novos produtos e serviços, para atendimento dos principais desafios e impulsionar o desenvolvimento do Estado.

É importante mencionar que o ecossistema de inovação do Ceará é robusto, aberto e diversificado, e que o programa Ciência e Futuro é uma oportunidade de melhor organizá-lo, a partir de políticas públicas estruturadas e de longo prazo e da criação de estruturas que aglutinem os participantes deste ecossistema. Com isso, novos investimentos de alta tecnologia e alto valor agregado poderão surgir, mudando o perfil de desenvolvimento do Estado. A consequência será a geração de emprego e renda de alto impacto, o aumento da produtividade, o ganho em competitividade e a sustentabilidade de longo prazo dos negócios.

Dentro do âmbito dos estudos promovidos pela plataforma Ceará 2050, há um claro reconhecimento da importância do capital humano para superar tal desafio e, nesse sentido, o programa busca não somente qualificar como também garantir a permanência dos talentos no Estado.

Os resultados já começam a aparecer. O Ceará se destaca internacionalmente no mercado de produção de Hidrogênio Verde; foi realizado o mapeamento das intervenções no litoral por meio do Zoneamento Ecológico Econômico; houve a implantação do Íris (Laboratório de Inovação e Dados), criado para acelerar os projetos do governo digital; sem falar na criação do programa Cientista Chefe, em diversas secretarias, unindo o meio acadêmico e a gestão pública na busca de soluções para problemas que assolam a sociedade.

Os principais resultados do programa são: desenvolvimento da cultura da eficiência e da produtividade; atração de investimentos baseados na resiliência da tecnologia e da inovação; participação intensiva de nichos estratégicos do setor privado, governo e universidades para ofertar soluções inovadoras às demandas da sociedade.

Barros Neto é coordenador da plataforma Ceará 2050