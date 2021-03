Capacitação é o caminho para advocacia

Em um mercado extremamente competitivo, como o da advocacia, a capacitação se torna cada vez mais importante para o sucesso profissional, especialmente em um período pandêmico, onde as múltiplas dificuldades exigem soluções criativas.

Desde 2019, que temos sustentado intensamente a defesa da qualificação profissional, como forma de abreviar os caminhos para o sucesso, quando buscamos, por ocasião da passagem pela ESA Ceará, criar a “Presidência da ESA” nas subseccionais da OAB, fincando a bandeira da Escola em todas as regiões do Estado, tendo alcançado, em 1 ano, 5.058 alunos, através de cursos e palestras presenciais, apenas no interior do Estado. Em 2019, ao total, foram realizados 214 cursos/palestras (sendo 200 deles presenciais) com a participação de 11.636 alunos.

Em apenas poucos meses de 2020, com a chegada da pandemia, tornamos todos os cursos da ESA Ceará, 100% gratuitos, de modo a incentivar a participação da classe, resultando no atendimento imediato de quase 10 mil alunos; além de termos lançado 04 cursos de pós-graduação a distância, em parceria com a ESA Nacional e Universidade Candido Mendes (RJ).

Marcando a participação expressiva da entidade na realização de seminários e congressos, foi criado o “Encontro ESA”, evento que passou a ser palco de grandes discussões, contando com a participação de diversas autoridades de cunho nacional.

Na ABA Ceará, estamos mantendo o foco no ensino jurídico, por acreditarmos que este é o principal caminho para ajudar a classe a superar a grave crise econômica imposta, tendo como resultado, em apenas 06 meses de gestão, o atendimento a mais de 20 mil advogados, nos mais de 40 eventos ofertados, todos de forma gratuita, sem, obviamente, deixar de seguir com o trabalho de defesa de outros interesses da advocacia.

A resposta da classe reforça o nosso pensamento: a qualificação profissional é o caminho!

Andrei Aguiar

Presidente da Associação Brasileira de Advogados, Regional do Ceará