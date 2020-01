Não é raro no ambiente organizacional, notadamente no segmento empresarial a ocorrência de conflitos. Nessa perspectiva é de toda prudência que as lideranças que interagem no processo tomem para si esta incumbência - no momento apropriado, portanto a tempo da sua superação, sem maiores desdobramentos - inclusive daqueles de caráter comprometedor dos seus resultados.

Este tipo de conflito organizacional se assemelha ao "iceberg", na medida em que, quando identificado só se enxerga a ponta, sem conhecer os seus meandros, que são comprometedores. Diante dessas características, se faz oportuno aprofundar-se nas suas causas de modo que as medidas postas em prática possam surtir os efeitos esperados, sem desdobramentos que acarretem o comprometimento da sobrevivência empresarial - particularmente da sua produtividade. Uma das causas que acarretam esta miopia indesejável é o desconhecimento desse contexto organizacional - segundo apontam alguns estudiosos. É nesse contexto que as organizações passam a adotar posturas de maior resiliência em favor da produtividade nos seus resultados. Na prática, passam a inserir esses elementos na cadeia de valor das organizações, particularmente, naquelas de caráter mais vulnerável.

Enquanto caminho desejável se aponta o alcance dos resultados pactuados cujos elos, dentre outros devem consagrar a ideia de valor da iniciativa; a confiança nos propósitos postos em prática; conhecimento no fazer e na sua aplicabilidade no mercado. Segundo alguns estudiosos são neste contexto que as organizações passam a adotar posturas de maior resiliência em favor da sua produtividade - que passa a inserir, necessariamente, esses elementos na cadeia de valor dos seus resultados. A experiência sinaliza que esta prática tem sido proveitosa no sentido do resgate que auxilia de forma tempestiva e no momento apropriado os valores das organizações.