A sabedoria da frase

Navegando pelas redes sociais, vez por outra deparo-me com frases interessantes. E encontrei esta, que assim diz: “Bíblias não são incentivadas nas escolas, mas são incentivadas nas prisões. Se as crianças tivessem incentivo para lê-las nas escolas, elas (sic) poderiam não precisar lê-las nas prisões”.

Frase sábia ao retratar uma realidade patente, que bem poderia ser amenizada ou até extinta, mediante a ação da própria família, propagando, desde tenra idade, bons ensinamentos às crianças. Infelizmente, mesmo no seio de famílias profundamente cristãs, sejam católicas ou protestantes, a correria da vida moderna costuma prejudicar os momentos em que pais poderiam reunir-se mais frequentemente com seus filhos.

E, nessas ocasiões, transmitir-lhes parábolas, histórias bíblicas, mensagens edificantes, incutindo-lhes assim, desde a infância, elementos para a construção de caracteres dignos, voltados para o bem, para a prática permanente da fraternidade, do amor, do respeito ao próximo, avessos aos maus exemplos que infelizmente aí estão à vista de todos.

O mesmo papel pode, de outra forma, ser exercido pelas escolas, notadamente as que têm, na sua origem, uma história de formação cristã. Lembro-me quando, ainda criança, era aluno de uma escolinha, o Centro Educacional Santo Antônio, no bairro do Jardim América.

Sua fundadora e diretora, Joanita Pontes Filgueiras, tinha, em sua sala, uma grande imagem daquele santo, devota que dele era. As professoras aliavam, às suas aulas, a orientação religiosa. Também no extinto Colégio Redentorista, de padres irlandeses, recebíamos aulas de Educação Religiosa, nas quais tínhamos a instrução bíblica e participávamos de conversas, debates sobre temas de cunho social, sempre importantes.

E assim muitos outros colégios atuavam. Muito do trabalho realizado hoje, nas prisões, por padres e pastores, oferecendo o alimento espiritual aos detentos que se dispõem a recebê-lo, poderia ter sido evitado se estes, no passado, o tivessem recebido no momento certo. Uma clara constatação de como é essencial a formação religiosa para cada indivíduo.

Gilson Barbosa é jornalista