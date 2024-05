A falta que ela nos faz

Como guardião de recordações que sou, conservo em meu poder uma relíquia dos tempos de estudante que, ao meu ver, hoje em dia faz muita falta. Trata-se do pequeno livro “Curso de Educação Moral e Cívica – Volume 1”, da educadora paulista Maria Junqueira Schmidt (1901-1982), em sua segunda edição, lançada em 1970 pela Editora Agir, do Rio de Janeiro. Embora pequena no tamanho, a obra revela sua dimensão e importância por abordar, em suas 186 páginas, ensinamentos que hoje em dia, infelizmente, fazem muita falta quanto à formação dos caracteres individuais.

Entre estes, a valorização do estudo como o caminho para o desenvolvimento pessoal; o valor de um amigo; o respeito aos professores como extensões da família; a obrigação de cada indivíduo de velar pelo bem-estar da coletividade; o conceito da responsabilidade transmitida pelo pai aos filhos; o amor e o respeito à pátria; e a relação do homem com Deus, apenas para citar alguns. Intelectual católica, autora de 27 livros, Maria Junqueira tinha especial preocupação com a formação educacional e religiosa dos alunos de seu tempo, assim atuando em toda a sua carreira profissional.

As disciplinas de Educação Moral e Cívica e de Organização Social e Política Brasileira (OSPB) foram instituídas pelo decreto-lei no. 869, de 12 de setembro de 1969, durante a ditadura militar, no governo do marechal Arthur da Costa e Silva(1899-1969). Ambas, obrigatórias em todos os níveis e modalidades da educação nacional, dado o momento e o contexto histórico em que foram implantadas, comportaram grandes debates e discussões.

No caso específico da Educação Moral e Cívica, revogada dos currículos escolares em 1993, porém, muito do seu conteúdo poderia ter sido mantido pelo escopo ao qual se propunha: a formação do caráter do jovem estudante, ensinando-lhe valores, formando sua personalidade como cidadão. Hoje em dia, entristecido, vejo esse desrespeito generalizado pelos mais velhos, pelos pais, pelos professores, por parte de muitos jovens! Perdeu-se o respeito a valores essenciais! A sociedade se ressente, e muito, de uma disciplina que forje verdadeiramente bons cidadãos para o futuro. A influência das redes sociais é excessiva e, muitas vezes, extremamente prejudicial. É preciso que isto seja reavaliado, pois moral e civismo sempre serão fundamentais para o fortalecimento de uma nação realmente importante e valorosa, se assim deseja ser o Brasil um dia.

Gilson Barbosa é jornalista