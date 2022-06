A esperada batalha urnística

Político que sempre fui e jornalista que sou, não me tenho afastado de comentar fatos da vida partidária do País, sobretudo como agora, prestes a vivenciarmos mais uma acirrada campanha eleitoral, ocasião em que serão eleitos o Primeiro Magistrado, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, quando estarão batalhando líderes prestigiosos, cada um na esperança de ascender a um cargo de relevo, a começar pelo chefia do Poder Central, não se menosprezando os outros em disputa, já que todos dependem da soberana vontade popular, ao final das apurações, certamente recursos emergindo nos inevitáveis questionamentos perante a Justiça Eleitoral –, como geralmente ocorre, em competições dessa magnitude.

Até o momento, a maior atenção se concentra no embate entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro, pois são os mais bem situados em diversas pesquisas, seguidamente divulgadas, apontando os dois como os que detém melhores índices de aceitação, com percentuais que oscilam entre mais ou menos, porém, não perdendo a classificação frequentemente escalonada, sem alteração considerável.

A nível estadual, os candidatos aos governos são o que mais se destacam na busca pelo comando do Poder Executivo, aliando-se a postulantes ao Senado que dispõem de capilaridade junto à massa votante, tornando a respectiva chapa factível ao sonhado triunfo.

Sabe-se que TSE vem adotando todas as providências necessárias ao pleito, numa comprovação de regras enérgicas, que terão de ser cumpridas com exatidão, dando a certeza de que a pugna se enquadrará nos ditames da Lei.

As convenções galvanizarão tendências de cada facção, sob as vistas atentas daquela Corte, tudo obedecendo a legislação, sem que se possa tisnar a grande batalha a ser travada em outubro próximo.

Espera-se que todos estejam prontos para o magno embate, que deverá ser caracterizado pela licitude, a ser confirmada nas urnas, airosamente, logo após, todos saudando a nossa estrutura político-institucional, atrelada a normas rigorosas para eventos dessa envergadura.

Que venha a luta límpida, sem mácula, e nos instantes finais, salve, salve, dirão os patriotas convictos de uma democratização esfuziante.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte