70% das empresas emitem notas fiscais com erros

A gestão adequada de notas fiscais é um dos pilares fundamentais para a saúde financeira de qualquer empresa. No entanto, muitos empreendedores ainda enfrentam desafios consideráveis nesse processo. De acordo com um estudo realizado no primeiro semestre de 2024 pela IOB, que une inteligência legislativa e tecnologia de ponta, 70% das empresas pesquisadas cometeram erros ao emitir notas fiscais, resultando em recolhimentos incorretos de impostos.

Na minha experiência, os erros mais comuns na emissão de notas fiscais envolvem a inserção incorreta de dados sobre produtos ou serviços, além da classificação inadequada das alíquotas fiscais. Esses equívocos podem resultar em multas pesadas, comprometendo o fluxo de caixa da empresa e prejudicando seus resultados financeiros. Quando os registros fiscais estão incorretos, a estabilidade econômica da organização fica em risco, colocando em xeque sua saúde financeira a longo prazo.

Além disso, o processo de recebimento de notas fiscais também apresenta desafios. Atrasos, inconsistências nos dados e problemas de validação são comuns e podem causar desconforto financeiro, prejudicando relacionamentos comerciais. Em muitos casos, esses problemas geram diferenças nos registros contábeis, afetando a precisão das informações financeiras.

A falta de automação é outro ponto crítico. Empresas que não adotam soluções tecnológicas estão mais sujeitas a erros e custos adicionais. Em minha trajetória, percebo que a automação é essencial para reduzir a incidência de falhas humanas e melhorar a eficiência do processo. A utilização de sistemas automatizados de gestão fiscal torna o processo mais ágil, preciso e menos suscetível a erros, proporcionando maior controle sobre a conformidade tributária.

Para garantir uma gestão fiscal eficiente, as empresas devem adotar tecnologia, investir na capacitação de suas equipes e implementar boas práticas fiscais. Diante dessa necessidade, a HMIT desenvolve o NFe Master, uma solução de compliance fiscal que unifica o recebimento de documentos fiscais e oferece módulos de monitoramento, gestão e integração. Essa abordagem visa otimizar a precisão e a conformidade fiscal, facilitando a gestão dos processos para as organizações.

Haroldo Menezes é CEO da HMIT Tecnologia