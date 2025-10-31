Diário do Nordeste
Mulher com boné branco com escrito #JUSTIÇA e camiseta vermelha, ao fundo, uma pessoa segurando cartaz que diz 'YouTube não apague a nossa história', em campanha por justiça social.

Zoeira

YouTube exclui canal 'Bel para Meninas' e influenciadora anuncia protesto na Faria Lima, em SP

Jovem foi uma das citadas pelo youtuber Felca em vídeo sobre a "adultização" de crianças na internet

Paulo Roberto Maciel* 29 de Agosto de 2025
Montagem com duas imagens do mesmo homem, Hytalo Santos, vestindo um macacão de corrida vermelho com detalhes em preto e branco da marca

Zoeira

Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

Hytalo e o marido dele, Israel Nata Vicente, seguem presos em uma penitenciária na Paraíba

Redação 29 de Agosto de 2025
Imagem de um garoto de cabelo longo e rosto expressivo ao lado de duas pessoas se abraçando em um ambiente interno, fazendo parte de uma cena de vídeo ou entrevista.

Pernambuco

Polícia prende suspeito de ameaçar Felca após denúncias de 'adultização' de crianças

Jovem, identificado como Cayo Lucas, foi abordado pela Polícia Civil de São Paulo em Olinda (PE)

Redação 25 de Agosto de 2025
História de baiano que diz ser irmão de Simone e Simaria ganhou postagens em redes sociais

É Hit

História de homem que diz ser irmão de Simone e Simaria volta a viralizar na internet

Em vídeo, ele aparece guiando uma carroça para fazer fretes e trabalho com reciclagem

Redação 19 de Agosto de 2025
Taylor Swift segura o vinil de seu novo álbum

Zoeira

Taylor Swift revela capa e músicas de novo álbum 'The Life of a Showgirl'

A divulgação aconteceu no podcast 'New Heights'

Redação 14 de Agosto de 2025
O influenciador Felca que expôs o influenciador Hytalo Santos

Zoeira

Saiba quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos por sexualização e adultização de crianças

Youtuber viralizou nas redes sociais com vídeo sobre influenciadores que abusam das imagens de crianças

Redação 08 de Agosto de 2025
Fred Bruno deve comandar o GE TV

Zoeira

Globo irá criar canal no YouTube para concorrer com CazéTV

A emissora confirmou o desenvolvimento do projeto

Redação 01 de Agosto de 2025
Montagem com duas imagens. À esquerda, um youtuber com bigode e camiseta azul aparece falando em frente a uma estrada deserta, com paisagem árida e montanhosa ao fundo, sob um céu nublado. À direita, uma placa de advertência da Área 51, nos Estados Unidos, com os dizeres: “WARNING – Restricted Area – Use of deadly force authorized” (“AVISO – Área restrita – Uso de força letal autorizado”), sendo apontada por ele.

Mundo

Youtuber 'invade' área 51 e compartilha experiência para seguidores: 'Quase morte'

A intenção era documentar o local e entender por que ele é alvo de tantas especulações

Redação 06 de Julho de 2025
Três homens conversando e sorrindo na academia, com equipamentos de ginástica ao fundo, promovendo um ambiente de treino e saúde.

Zoeira

Saiba quem é Tyler Wall, treinador homenageado no último vídeo do MrBeast

Educador físico ajudava amigo do youtuber a perder 45kg em até um ano

Paulo Roberto Maciel* 23 de Junho de 2025
Isaías CDs em casa durante entrevista ao comunicador Gordo Show. Ele usa blusa preta e uma colar, além deum boné

É Hit

Isaías CDs diz que Solange Almeida não gostava de ensaiar e faltava reuniões do Aviões do Forró

Empresário diz que sofreu com acusações infundadas de cantora

Redação 16 de Junho de 2025
