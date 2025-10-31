Diário do Nordeste
Foto da fachada do prédio do ginásio do Colégio Marista, que dará lugar a prédio residencial.

Negócios

Ginásio do antigo Colégio Marista no Centro dará lugar a 3 torres de 15 andares

Empreendimento terá 576 unidades.

Mariana Lemos 30 de Outubro de 2025
Close-up de Dona Francy, uma mulher sorridente de óculos, fazendo crochê com um tecido rosa vibrante. Ela está sentada em frente a uma parede branca e um sofá azul-escuro.

Ceará

Bairros de Fortaleza ganham pessoas e imóveis como patrimônio; veja nomes e locais

Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas

Clarice Nascimento 28 de Outubro de 2025
Café Comércio ocupa casarão histórico do Centro de Fortaleza

Verso

Café Comércio: o que a ocupação de casarão histórico no Centro de Fortaleza ensina sobre patrimônio

João Gabriel Tréz 22 de Agosto de 2025
Imagem da quadrilha junina babaçu, para ilustrar uma matéria sobre quadrilha junina ser registrada como patrimônio imaterial de Fortaleza

Verso

Quadrilha junina é registrada como patrimônio imaterial de Fortaleza

Decreto reconhece a importância dos grupos juninos para identidade, cultura e memória de Fortaleza

Redação 27 de Maio de 2025
Imagem mostra a Escola Maria e José deteriorada

Ceará

Governo do CE desiste de desapropriar prédio centenário da Escola Jesus, Maria e José, em Fortaleza

A edificação de 1905 é tombada e pertence à Arquidiocese de Fortaleza. Desde 2009 foi cedida à Prefeitura de Fortaleza para implementação da Casa da Fotografia. Mas não foi usada

Thatiany Nascimento 29 de Abril de 2025
Na imagem, caretas do município de Altaneira presente na Festa dos Caretas de Saboeiro

Verso

Festa dos Caretas: como uma manifestação cultural milenar transforma a vida do interior cearense

Diego Barbosa 28 de Abril de 2025
Foto em preto e branco do restaurante Estoril, na Praia de Iracema, em 1989

Ceará

Com 100 anos, Estoril foi primeira casa com piscina, abrigo de soldados e bar boêmio em Fortaleza

Prédio ajudou a desenvolver a região da Praia de Iracema num período em que o litoral não era valorizado

Nicolas Paulino 27 de Abril de 2025
Foto em preto e branco do navio Mara Hope no mar de Fortaleza visto do estaleiro

Ceará

Navio Mara Hope encalhou há 40 anos em Fortaleza após problema de reboque e corrente partida; veja fotos

Transportador de petróleo ficou à deriva e parou em banco de areia na Praia de Iracema

Nicolas Paulino 21 de Março de 2025

Verso

Planetário Rubens de Azevedo é opção imperdível para as férias, com ingressos a preço popular e sessões infantis

Equipamento também dispõe agora de sessões acessíveis para pessoas cegas e quer traçar parceria a fim de apresentar a cosmologia de povos originários e quilombolas

Diego Barbosa 08 de Janeiro de 2025

Verso

Padaria da Madrugada em Jericoacoara recriada em evento

Aberta em 1995 e considerada um dos patrimônios da cidade, Padaria Santo Antônio tornou-se ponto turístico e até hoje acumula histórias de quem passou por lá

Diego Barbosa 22 de Outubro de 2024
