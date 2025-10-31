Empreendimento terá 576 unidades.
Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas
Decreto reconhece a importância dos grupos juninos para identidade, cultura e memória de Fortaleza
A edificação de 1905 é tombada e pertence à Arquidiocese de Fortaleza. Desde 2009 foi cedida à Prefeitura de Fortaleza para implementação da Casa da Fotografia. Mas não foi usada
Prédio ajudou a desenvolver a região da Praia de Iracema num período em que o litoral não era valorizado
Transportador de petróleo ficou à deriva e parou em banco de areia na Praia de Iracema
Equipamento também dispõe agora de sessões acessíveis para pessoas cegas e quer traçar parceria a fim de apresentar a cosmologia de povos originários e quilombolas
Aberta em 1995 e considerada um dos patrimônios da cidade, Padaria Santo Antônio tornou-se ponto turístico e até hoje acumula histórias de quem passou por lá