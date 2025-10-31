Diário do Nordeste
Um catador de materiais recicláveis, vestindo camisa laranja e boné, coloca um grande saco de lixo preto em um triciclo de carga. Na lateral do triciclo, um painel laranja divulga o projeto

Ceará

Projeto de coleta seletiva por aplicativo feita por catadores de Fortaleza é suspenso

A Prefeitura afirma que o programa Re-Ciclo está em processo de renovação contratual e que não houve recolhimento dos triciclos

Clarice Nascimento 23 de Setembro de 2025
Foto mostra cidade de Milagres, na região do Cariri

PontoPoder

Prefeitura de Milagres (CE) cria taxa do lixo com foco em grandes produtores de resíduos

Gestão municipal nega cobrança por quilograma do lixo produzido nos domicílios e alega que medida foi alvo de "fake news da oposição"

Marcos Moreira 04 de Setembro de 2025
Profissional da Prefeitura recolhe materiais

Ceará

Prefeitura divulga primeiros resultados da política de resíduos sólidos financiada pela taxa do lixo

Segundo a gestão municipal, mais de 200 pontos de lixo foram erradicados até então. A meta é chegar a 700 áreas requalificadas até o fim do próximo ano

Redação 29 de Setembro de 2023
Funcionário retira lixo

PontoPoder

TJCE adia decisão sobre manter ou não suspensão da cobrança da 'taxa do lixo' em Fortaleza

Adiamento foi devido a um pedido de vista

Redação 25 de Maio de 2023
Catadores de resíduos em busca de materiais recicláveis no lixão de Juazeiro do Norte.

PontoPoder

Como as prefeituras no Ceará têm se mobilizado para acabar com 300 lixões a céu aberto até 2024

Com foco em consórcios, ações de reciclagem e fiscalização, municípios tentam não só extinguir esses espaços irregulares de descarte como também efetivar as políticas de gestão de resíduos sólidos

Luana Severo 25 de Janeiro de 2022
Mulher mexe em um cesto de lixo em busca de materiais recicláveis.

PontoPoder

Problema há décadas, por que a gestão do lixo ganhou foco em Fortaleza após anúncio de taxação

A partir da discussão sobre a taxa do lixo, veja os principais gargalos de Fortaleza na gestão dos resíduos sólidos e como é possível reverter esse quadro

Luana Severo 24 de Janeiro de 2022
A imagem mostra uma mulher caminhando na calçada ao lado de um ponto de lixo em Fortaleza.

PontoPoder

Entenda a cobrança da tarifa do lixo em Fortaleza; arrecadação deve chegar a R$ 15 milhões

A Prefeitura de Fortaleza investe cerca de R$ 25 milhões mensais para bancar a limpeza urbana. Desse total, R$ 15 milhões são para coleta domiciliar, manutenção de ecopontos e operação de aterro sanitário

Luana Severo 10 de Janeiro de 2022
Lixão de Iguatu, um dos maiores do interior do Ceará, às margens da CE 282

Região

Pandemia atrasa processos de organização dos 21 consórcios regionais de resíduos sólidos no Ceará

De um total de 184 municípios, 15 ainda não aderiram aos consórcios públicos regionais, de acordo com a Secretaria das Cidades

Honório Barbosa 14 de Outubro de 2021
Lixo encontrado em praia de Tibau do Sul

Rio Grande do Norte

Polícia Federal abre inquérito para investigar origem de toneladas de lixo em praias do RN

Até o momento, mais de seis toneladas de lixo já foram recolhidas no estado

Redação 27 de Abril de 2021
Crianças criam canudos sustentáveis em Carnaubal

Dias Melhores

Alunos da rede pública criam canudo ecológico a partir da cana-de-açúcar no Interior

A matéria-prima é muito abundante na região e a produção contou com materiais que os estudantes ou a escola já possuíam. A ideia é desenvolvida ao mesmo tempo em que um Projeto de Lei para proibir a comercialização de canudos plásticos em todo o Ceará tramita na AL.

Redação 05 de Junho de 2020
