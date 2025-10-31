A Prefeitura afirma que o programa Re-Ciclo está em processo de renovação contratual e que não houve recolhimento dos triciclos
Gestão municipal nega cobrança por quilograma do lixo produzido nos domicílios e alega que medida foi alvo de "fake news da oposição"
Segundo a gestão municipal, mais de 200 pontos de lixo foram erradicados até então. A meta é chegar a 700 áreas requalificadas até o fim do próximo ano
Adiamento foi devido a um pedido de vista
Com foco em consórcios, ações de reciclagem e fiscalização, municípios tentam não só extinguir esses espaços irregulares de descarte como também efetivar as políticas de gestão de resíduos sólidos
A partir da discussão sobre a taxa do lixo, veja os principais gargalos de Fortaleza na gestão dos resíduos sólidos e como é possível reverter esse quadro
A Prefeitura de Fortaleza investe cerca de R$ 25 milhões mensais para bancar a limpeza urbana. Desse total, R$ 15 milhões são para coleta domiciliar, manutenção de ecopontos e operação de aterro sanitário
De um total de 184 municípios, 15 ainda não aderiram aos consórcios públicos regionais, de acordo com a Secretaria das Cidades
Até o momento, mais de seis toneladas de lixo já foram recolhidas no estado
A matéria-prima é muito abundante na região e a produção contou com materiais que os estudantes ou a escola já possuíam. A ideia é desenvolvida ao mesmo tempo em que um Projeto de Lei para proibir a comercialização de canudos plásticos em todo o Ceará tramita na AL.