Polícia Federal abre inquérito para investigar origem de toneladas de lixo em praias do RN

A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para apurar a origem das toneladas de lixo que atingiram praias do litoral do Rio Grande do Norte desde o dia 20 de abril. Até o momento, as praias de Nísia Floresta, Tibau do Sul, Canguaretama e Baía Formosa foram atingidas pelos resíduos, que também chegaram a praias da Paraíba. As informações são do portal G1.

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do estado (Idema), os municípios potiguares já somam mais de seis toneladas de lixo recolhidas. A Superintendência da PF no Rio Grande do Norte informou que não comenta investigações em apuração. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também investiga o caso.

Representantes de governos e órgãos ambientais nordestinos discutiram, em reunião nessa segunda-feira (26), contato com prefeituras para a orientação da separação do lixo recolhido, que deve ser usado como material de investigação, e a interdição dos locais, já expedida pelo governo estadual.

O monitoramento das praias e campanha de alerta à população local também foram discutidos.

Necessidade de maior análise

O diretor do Idema, Leon Aguiar, afirmou que a análise ainda é "muito inicial", pois não há "tanta informação concreta". “Sempre que acontece um evento dessa magnitude, necessitamos de um relatório para sistematizar todas as informações, de todas as ações que estão sendo executadas, todas as medidas, sugestões, informações com data e hora [...] Sugerimos que os estados se reúnam com os municípios costeiros para recolher as informações e possamos trabalhar com informações mais detalhadas possível”, pontuou.

Informações de moradores indicam que as cidades de Natal, Parnamirim e Senador Georgino Avelino também teriam sido atingidas. O Idema, contudo, afirma que os relatos da capital e de Parnamirim não foram comunicados formalmente pelas prefeituras.

Resíduos variados

Os resíduos encontrados são de diversos tipos: vão de garrafas plásticas, marmitas e seringas descartáveis a chinelos, bolsas e partes de eletrodomésticos.