Mais 1,5 tonelada de lixo é encontrada em praias do Rio Grande do Norte

Seringas, tubos de coleta com sangue, documentos e outros materiais foram encontrados, nesta quarta-feira (21), na faixa de areia de diversas praias do Rio Grande do Norte. Ao todo, 1,5 tonelada de lixo foi retirada dos locais, porém ainda havia mais resíduos nos locais até na manhã desta sexta-feira (23). As informações são do portal G1.

Há registro do lixo nas praias de Baía Formosa, Canguaretama, Tibau do Sul e Nísia Floresta.

Somente em Baía Formosa foi recolhida mais de uma tonelada de lixo, informou a secretária de Meio Ambiente, Maria Bernadete Souza ao portal. Já em Tibau do Sul foi encontrada meia tonelada de materiais.

"Estamos preparando um relatório com fotos para enviar para o Ministério Público e Ibama", disse.

A origem do lixo é desconhecida. Conforme relatos dos moradores próximos às áreas atingidas, o material pode ter vindo do estado de Pernambuco.

"Tem uma mochila de uma escola municipal de Recife, tem um título de eleitor de uma pessoa de Recife e o cartão de um restaurante de lá também. Isso tudo nos fez crer que o lixo está vindo de Pernambuco", disse o morador do local, Rubens Araújo, em entrevista ao G1.

A secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco informou que, até a manhã desta sexta (23), não foi procurada por nenhum órgão de controle do Rio Grande do Norte sobre o assunto.

Legenda: Tubos de coletas com sangue, seringas, entre outros resíduos hospitalares foram encontrados entre os lixo Foto: Divulgação

No município de Nísia Floresta, as praias de Tabatinga e Búzios registraram lixo na faixa de areia, conforme o secretário adjunto de Meio Ambiente da cidade, Bismark Sátiro.

"Recebemos vídeos de moradores de Búzios e Tabatinga até agora. Estamos lá com onze homens, dois tratores e os equipamentos fazendo limpeza. Estamos concluindo Búzios, vamos para Tabatinga e depois é que vamos fazer essa pesagem para ver a quantidade de lixo. É muito lixo, é muita coisa, até lixo hospitalar tem. Não posso misturar. O pessoal está com o equipamento de segurança, trabalhando direitinho", disse.

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) informou que não foi notificado oficialmente pelos municípios.

A Marinha informou que não foram registrados acidentes náuticos na região que justifiquem o aparecimento dos resíduos sólidos que foram encontrados no litoral do Rio Grande do Norte.

Voluntários

Moradores próximos a Baía Formosa ajudaram a recolher o lixo que se acumulou ao longo da faixa litorânea da localidade. Sem luvas ou qualquer equipamento de proteção, os voluntários fizeram mutirões para retirar o material do lugar.

"Tinha muito lixo hospitalar, seringas, e até aqueles tubos de coleta de sangue com sangue dentro", relatou Rubens ao portal.