Governo do Rio Grande do Norte orienta interdição de trechos das praias com lixo hospitalar

Trechos de praias do Rio Grande do Norte que ainda possuam lixo hospitalar deverão ser interditados. A recomendação foi expedida pelo Governo do Estado potiguar. Até o momento, seis toneladas de resíduos sólidos já foram recolhidas no litoral sul.

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) também orientou a instalação de bandeiras vermelhas indicando que a praia está imprópria para banho.

"A limpeza das praias deve ser realizada o mais rápido possível para que esse material não volte para o mar, tampouco o material mais pesado fique submerso na areia", alerta a nota do órgão estadual.

Já o governo orientou as prefeituras a armazenar o lixo temporariamente em algum local reservado para auxiliar nas investigações.

Identificação dos resíduos

Nessa segunda-feira (26), em menor proporção, uma nova remessa do material atingiu a faixa litorânea do estado. As praias de Baía Formosa, Búzios e Tabatinga foram afetadas, mas os locais continuam sem interdição.

Ainda segundo a gestão estadual, o material coletado, que inclui roupas, sapatos, tubos para coletas de sangue, seringas e recipientes plásticos, tem inscrições de cidades de Pernambuco.

O Idema comunicou que não há informações oficiais sobre o motivo que ocasionou a poluição.

A sujeira começou a chegar por meio de correntes marítimas na última quarta-feira (21). Uma das áreas afetadas está localizada na praia de Pipa. Um dos pontos atingidos é uma importante região de desova de tartarugas.