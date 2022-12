Zé Roberto, do Ceará, cita estruturas de Mirassol e Atlético-GO como as melhores da carreira; veja

O atacante Zé Roberto, do Ceará, elencou as estruturas de Mirassol e Atlético-GO como as melhores da carreira. A declaração foi dada ao canal Podinquest, no YouTube.

Zé Roberto ainda aproveitou para criticar o gramado da Arena Castelão, que passa por reformas para a temporada 2023.

"O Atlético-GO é muito estruturado e o Mirassol também. São os dois que passei que tem mais estrutura de campo, academia e hotelaria. O Ceará tem muita estrutura, mas às vezes peca por um campo, tem o nosso estádio, o Castelão, o gramado não era bom. No conjunto, acho que Atlético-GO e Mirassol (clubes com melhores estruturas)."

O atacante tem contrato com o Ceará até dezembro de 2024. Em 2022, Zé Roberto disputou 40 partidas, com seis gols marcados e três assistências. Na temporada, lidou com crítica dos torcedores alvinegros.

