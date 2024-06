Zagueiro do Ceará diz que time está 'blindado' sobre definições políticas e pede apoio da torcida

O Ceará encara o Sport em clássico nordestino pela Série B do Brasileiro. O zagueiro Ramon Menezes falou da importância da partida, lembrou do retorno do técnico Vagner Mancini, suspenso na rodada anterior, e da sequência de derrotas. O jogador também comentou como o treinador blinda os atletas das questões extracampo do clube.

"Nós procuramos dar o máximo em campo, independente do que esteja acontecendo fora dele. A gente procura focar dentro das quatro linhas, seja no treinamento ou durante os jogos. Já é difícil ser um jogador profissional pois existe pressão de diretoria, de torcida, e acho que o principal é a nossa pressão interna em busca de vitórias. Se a gente traz mais negatividade, acaba atrapalhando”, explica o zagueiro.

“Eu sempre digo que nosso torcedor, na maioria das vezes, tem razão. Eu também ficaria chateado se acontecesse alguma coisa fora do clube que atrapalhasse. Mas quero dizer para eles não abandonarem a gente nesse momento. Eles são muito importantes”, reforça.

O Alvinegro foi derrotado pelo Vila Nova e pelo Brusque nas duas últimas rodadas. O time está em nono lugar, com 15 pontos.

Está todo mundo não triste, mas indignado. Foram dois jogos que a gente tinha condição de vencer. A gente não jogou bem. Isso todo mundo está consciente. A gente tem que procurar ver o que errou nesses jogos, para que não cometamos os mesmos erros, e ir em busca da vitória. É um jogo difícil, mas temos condições de vencer. Vale seis pontos, pois é um adversário direto. Estamos focados em busca da vitória, para que a gente possa encostar e, quem sabe, na próxima rodada, voltar ao G-4. Ramon Menezes Zagueiro do Ceará

RETORNO DE MANCINI

“Ele já passou algumas coisas do Sport para a gente. Hoje finaliza a preparação, para que a gente consiga voltar a vencer, a jogar bem. Essa é a indignação do time, da comissão técnica, porque sabemos que nas últimas duas partidas não jogamos bem. E é um grande jogo para mostrarmos isso. É um jogo grande, muita gente vai estar assistindo. Temos condições de vencer o jogo, e é isso que está todo mundo pensando, focado. E a volta do professor à beira do campo vai nos ajudar ainda mais”, completou.

Ceará e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (20), a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro.

Veja também Jogada Ceará treina com novidades da base para enfrentar o Sport e tem desfalque e dúvidas na escalação Jogada Presidente do Ceará dá prazo para apresentar emenda que permite voto de sócios

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: