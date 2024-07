Ypiranga-RS x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ypiranga-RS e Ferroviário se enfrentam pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira (17), às 20 horas (de Brasília) no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul.

O Tubarão da Barra vem de seis jogos sem vencer e busca se afastar do Z-4, atualmente a equipe cearense soma 11 pontos na competição. Já o Ypiranga-RS tem 16 pontos e luta na parte de cima da tabela.

A direção do Ferroviário conseguiu regularizar todos os reforços contratados recentemente antes da partida. Além de Robson Lopes, que já havia estreado, e Israel, que já constava no BID, ganharam condição de jogo nesta terça os zagueiros Léo Gobo e Bruno Reis, além do atacante Nicholas.

Os três regularizados seguiram com a delegação coral para o Rio Grande do Sul antes mesmo de entrarem no BID e por isso são opção para o técnico Paulinho Kobayashi agora. Além dos reforços, o comandante coral conta com o retorno do goleiro Douglas Dias, que trabalha normalmente com o grupo desde a semana passada.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do Nosso Futebol+ e Dazn.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Ypiranga-RS: Alexander; Jhonatan Ribeiro, Fernando, Windson e William Gomes; Anderson Uchôa, Caio Mello e Alisson Taddei; Mateus Anderson, Lucas Marques e Edson Cariús. Técnico: Thiago Carvalho.

Provável escalação do Ferroviário: Geaze (Douglas Dias); Igor Dutra, Naldo, Bruno Reis e Ernandes; Robson, Wilker e Marciel; Marcelinho, Gabryel e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

FICHA TÉCNICA | YPIRANGA X FERROVIÁRIO

Partida: 13ª rodada da Série C do Brasileiro.

Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul.

Data: 17 de julho (quarta-feira).

Horário: 20 horas (horário de Brasília).