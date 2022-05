Yago Pikachu é escolhido melhor jogador na 5ª rodada da Libertadores

Eleito o craque do jogo na vitória por 2 a 0 do Fortaleza sobre o Alianza Lima-PER, na última quarta-feira (18), o ala-direito Yago Pikachu ficou na seleção da semana na Copa Libertadores. Além disso, o camisa 22 também foi escolhido como o melhor jogador da 5ª rodada da competição.

O anúncio foi feito no perfil da Conmebol Libertadores, nas redes sociais, destacando a participação do jogador na vitória leonina.

Pikachu foi escolhido o melhor em campo por ter sido decisivo no placar. Ele deu assistência para o gol de Moisés, no 1º tempo, e ele próprio anotou o gol que decretou o placar final, na 2ª etapa.

O jogador tem sido, também, o grande destaque do Fortaleza na temporada, já que é o artilheiro do time, com 12 gols, e também o líder em assistências.