Vojvoda é escolhido melhor técnico da semana na Libertadores após vitória do Fortaleza

A vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, no Peru, aliada à derrota do Colo Colo para o River Plate, fez o Tricolor assumir a 2ª colocação do Grupo F da Copa Libertadores. E a rodada foi especial também para Juan Pablo Vojvoda, que foi escolhido como o melhor técnico da semana da principal competição do continente.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (20), no perfil oficial da competição, no Twitter.

Contra o Alianza Lima, o Fortaleza de Vojvoda obteve a primeira vitória da história atuando fora do Brasil. Além disso, foi também o primeiro time cearense a triunfar fora do País pela Libertadores.

Com sete pontos, o Leão do Pici depende apenas de um empate na última rodada, contra o Colo Colo-CHI, para avançar às oitavas de final. As equipes se enfrentam às 19 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira (25).