Técnico do Colo-Colo avalia jogo contra Fortaleza na Libertadores: "uma final"

O Colo-Colo-CHI perdeu para o River Plate-ARG por 4 a 0, nesta quinta-feira (19), em Buenos Aires, na Argentina, e perdeu a 2ª posição do Grupo F da Libertadores para o Fortaleza por conta do saldo de gols, já que os times somam sete pontos cada. O técnico Gustavo Quinteros projetou o jogo com o Leão que definirá a vaga ao mata-mata.

"Estou pensando no próximo jogo (Campeonato Chileno) e indiretamente no jogo de quarta-feira, que é uma final para passar de fase (contra o Fortaleza). Não tenho tempo para pensar em mais nada", declarou.

Veja gols de River Plate 4x0 Colo-Colo

Na tabela de classificação, o time argentino é o líder da chave, com 13 pontos. O Fortaleza está na vice-liderança, com a mesma pontuação do Colo-Colo, mas saldo melhor: 0 x -3. Assim, os chilenos precisam de uma vitória para se classificar às oitavas da Liberta. Na última rodada, o "El Cacique" deve enfrentar a equipe cearense sem público no Chile devido à punição da Conmebol após incidentes da torcida no jogo contra o River Plate.

“Existe um grupo de pessoas que causa problemas em todos os jogos e que prejudicam o clube e a equipe. Não são todos os torcedores, existe um grupo que está constantemente prejudicando o clube, a equipe e a instituição. Talvez tenhamos que jogar o próximo jogo sem público por causa do que aconteceu no Chile", lamentou Quinteros.

A definição do classificado será na próxima quarta-feira (25), com Colo-Colo x Fortaleza no Monumental de Santiago, no Chile, às 19h. No Campeonato Chileno, o clube lidera a 1ª divisão nacional e entra em campo neste domingo (22), diante do O'Higgins, o 7º colocado do torneio, fora de casa.

Veja classificação do Grupo F da Libertadores