Yago Pikachu aceita proposta do Japão e deixa Fortaleza para ganhar 3 vezes mais, diz jornalista

A possível saída do ala Yago Pikachu, do Fortaleza, parece cada vez mais próxima. Segundo o jornalista Venê Casagrande, do SBT, o atleta se agradou com o projeto apresentado pelo Shimizu S-Pulse e aguarda pagamento da multa rescisória ao Fortaleza, estipulada em US$ 1 milhão (R$ 5 milhões).

Por um vínculo de 2 anos e meio, o ala do Tricolor pode ter a sua primeira experiência fora do País aos 30 anos de idade e ainda ganhar 3 vezes mais do que no Tricolor do Pici.

Yago Pikachu pode ter feito último jogo pelo Fortaleza na eliminação do clube na Copa Libertadores da América. Na derrota por 3 a 0 contra o Estudiantes, o lateral foi expulso direto por uma entrada grave sobre defensor argentino.

Pikachu chorou ao sair de campo. Um dia antes da partida, a esposa do atleta fez postagem enigmática nas redes sociais, se despedindo de um lago próximo à residência da família.

Melhor jogador disparado

Pikachu é considerado o melhor jogador da atual temporada do Fortaleza. Ele é o atleta que mais participa de gols e anotou 17 tentos neste ano.

A saída de Pikachu é encarada como trágica no Fortaleza, tendo em vista que o atleta não tem reserva à altura. Tricolor precisará ir ao mercado para tentar substituir a perda.

