Wolverhampton 0 x 0 Chelsea: fim de jogo

O Wolverhampton enfrentou o Chelsea, nesta domingo (19), no estádio Molineux, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

As duas equipes empataram sem gols. Com o resultado, os Wolves continuaram na 8ª colocação, desta vez com 25 pontos conquistados.

Já o Chelsea permaneceu na 3ª posição do campeonato, com 38 pontos conquistados até o momento.

Prováveis Escalações

A provável escalação do Wolverhampton é: Sa; Kilman, Coady e Saiss; Semedo, Neves, Moutinho e Marcal; Traore, Jimenez e Podence. Técnico: Bruno Lage.

A provável escalação do Chelsea é: Mendy; Chalobah, Thiago Silva e Rudiger; James, Kante, Jorginho e Alonso; Mount, Ziyech e Pulisic. Técnico: Thomas Tuchel.

Wolverhampton x Chelsea

Local: Molineux, em Wolverhampton.

Data: 11h (de Brasília), sábado, 18 de dezembro.

