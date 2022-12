Web aponta suposta amante de Thiago Silva, zagueiro do Brasil; entenda polêmica

O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea e da Seleção Brasileira, viralizou nas redes sociais nos últimos dias por conta de uma polêmica na vida particular. O atleta de 38 anos teria uma amante identificada.

Os rumores apontam que o defensor, hoje capitão do Brasil na Copa do Mundo de 2022, apresentou um envolvimento amoroso com uma jovem denominada Thaiane. As especulações cresceram após a mulher publicar uma foto vestindo uma blusa com o nome do jogador em um carro de luxo.

O caso teria ocorrido há cinco anos, com Thiago Silva sendo responsável por pagar a faculdade da jovem. Apesar dos boatos, as partes não se pronunciaram oficialmente sobre o suposto episódio de traição.

Casamento de Thiago Silva

Legenda: Thiago Silva e Thaiane estão juntos desde 2004, quando o zagueiro ainda era uma promessa no futebol Foto: arquivo pessoal

Thiago Silva é casado com a influenciadora Isabelle Silva. O casal está junto desde antes da fama do atleta, com namoro iniciado em 2004. No relacionamento, são pais de Isago, de 14, e Iago, de 11.

Em 2020, Isabelle assustou os seguidores com uma publicação citando uma grande decepção na vida. Questionada sobre uma possível separação, negou e disse que eles “estão unidos por Deus”.