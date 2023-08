Volante Hércules, do Fortaleza, passa por cirurgia no joelho e começa a recuperação

O volante Hércules, do Fortaleza, foi submetido a um procedimento cirúrgico na tarde desta quarta-feira (2), em um hospital particular na capital cearense. No processo, foi realizada a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A operação durou cerca de 2 horas.

O Diário do Nordeste apurou que o atleta permanece na unidade hospitalar e seguirá para casa nesta quinta (3). Pelo diagnóstico prévio, o prazo de recuperação e retorno aos treinos é de aproximadamente nove meses.

"Foi tudo bem, nosso menino é forte. Vamos espera que ele se recupere rápido e volte mais forte ainda", declarou Natasha Gryzlova, empresária do meio-campo.

Hércules se lesionou no 1º tempo da vitória contra o Athletico-PR, pela 14ª rodada da Série A. O confronto foi realizado no dia 9 de julho. No Pici, o volante é tido como uma das joias e disputa a 3ª temporada no clube.