Vojvoda vê final aberta após derrota do Fortaleza: 'Ainda faltam 90 minutos'

O Fortaleza foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0 pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense neste sábado (15), no Castelão. Com o resultado, o Tricolor de Aço precisará vencer a partida de volta por 2 gols de diferença para ser campeão cearense. Se vencer por um gol, levará a decisão para os pênaltis.

O técnico Juan Pablo Vojvoda acredita em final aberta após a derrota, confiando em uma reação.

"Quanto ao resultado, ainda está aberto. Ainda falta uma partida e eles sabem disso. Ainda ficam 90 minutos. São finais que se definem em duas partidas. Vamos trabalhar bem essa semana para chegar para a próxima decisão".

Veja também Jogada Martínez lamenta derrota no primeiro jogo da final ‘quando melhor estávamos, veio o gol deles’ Jogada Ceará vence o Fortaleza no jogo de ida da final do Campeonato Cearense e fica a um empate do título

Não foi efetivo

Especificamente sobre o jogo, o treinador argentino analisou que a equipe não teve efetividade para vencer a partida.

"O primeiro tempo foi muito disputado. Houve chance de gol em bola parada. Acho que o Fortaleza começou bem, mas não tivemos a efetividade que temos que ter quando um tem esse volume de jogo. Quanto a ser erro individual ou coletivo, o futebol é um esporte coletivo. Sempre vou listar os erros individuais dentro do coletivo e eu observo sempre o coletivo. Vou assumir essa derrota e trabalhar essa semana para a final".

Indagado sobre a falta de controle emocional da equipe com o pênalti cometido e expulsão de Pol Fernández, Vojvoda não entendeu assim.

"Quanto ao emocional, se influenciou, antes do pênalti não notei um time decaído. Pelo contrário. No segundo tempo houve um bom jogo, bom volume de jogo, mas não finalizando efetivamente as opções que criamos", finalizou.