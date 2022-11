Vojvoda revela bastidores de momentos difíceis no Fortaleza e agradece apoio de jogadores

O Fortaleza goleou o Bragantino por 6 a 0, na penúltima rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão. Foi a maior do torneio de 2022. O time comandado por Vojvoda entrou na zona da pré-Libertadores. O técnico fala da paixão do nordestino por futebol, cita a estabilidade como ponto importante para avaliar a permanência dele no clube e revela bastidores de momentos difíceis.

O Tricolor passou quase todo o 1º turno na zona de rebaixamento e conseguiu se recuperar na segunda metade do campeonato. Vojvoda explica o papel da diretoria nos momentos difíceis e como ele acreditava no grupo.

Então, eu sentava com eles e dizia: Se estou cumprindo os objetivos, por quê?. Não sei se era pressão da diretoria, de outras pessoas, da imprensa... Os objetivos se cumprem ao final. A análise tem que ser feita ao final. Se você confia um ano a um treinador, este é o projeto. Então, por três ou quatro resultados, então seu projeto não serve. A diretoria está para os momentos de pressão, para tomar decisões fortes. Estamos acostumados no futebol é que a decisão forte é sempre tirar o treinador. Quando a decisão forte, muitas vezes, é outra: sustentar o treinador. Não falo por mim, é sustentar treinadores de outros times também. Falamos de processo, do que o futebol tem que melhorar. Essa é a análise que faço. A diretoria sustentou porque estavam no dia a dia no campo, observavam o trabalho e que estávamos trabalhando com responsabilidade. A análise tem que estar além do resultado. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Perdemos muitas partidas que não merecíamos. A diretoria teve tranquilidade para analisar outras situações. Havíamos vencido o estadual, a Copa do Nordeste, havíamos avançado de fase na Libertadores pela primeira vez, continuamos na Copa do Brasil...Não sei se era pressão da diretoria, de outras pessoas, da imprensa... Os objetivos se cumprem ao final. A análise tem que ser feita ao final. Se você confia um ano a um treinador, este é o projeto. Então, por três ou quatro resultados, então seu projeto não serve. A diretoria está para os momentos de pressão, para tomar decisões fortes. Estamos acostumados no futebol é que a decisão forte é sempre tirar o treinador. Quando a decisão forte, muitas vezes, é outra: sustentar o treinador. Não falo por mim, é sustentar treinadores de outros times também. Falamos de processo, do que o futebol tem que melhorar. Essa é a análise que faço. A diretoria sustentou porque estavam no dia a dia no campo, observavam o trabalho e que estávamos trabalhando com responsabilidade. A análise tem que estar além do resultado.

Carinho da torcida

A diretoria tricolor já deixou claro que deseja a permanência de Vojvoda na próxima temporada. O técnico explica que a estabilidade, encontrada no Tricolor, é um ponto importante quando analisa proposta de trabalho.

“Esse carinho pelo Fortaleza vai existir sempre. Quando analiso opções de trabalho também analiso as pessoas que estão me escolhendo. O que querem de mim? Somente para ganhar ou para que o clube cresça? Logicamente, todos queremos ganhar. Mas essa é uma pergunta que temos que fazer. É difícil, mas tem que ser assim. Estamos no Nordeste, é tudo mais difícil pela distância, mas o futebol nordestino tem capacidade de continuar crescendo porque a paixão pelo futebol é muito alta. No Nordeste se vive isso. O nordestino tem que se sentir importante por isso também. O campo está sempre cheio, não só em Fortaleza. Isso é o futebol na essência pura. Eu gosto disso”, disse o técnico.

O técnico do Leão relembra os momentos difíceis e da importância do apoio dos jogadores.

"Um aprendizado nestes quase dois anos que tive neste mundo do Fortaleza. Eu lembro cada momento, os complicados... Quando o time perdia, eu acreditava no time. E este ano, nos momentos muito complicados, eu sentia o apoio dos jogadores e eles respondiam. É somente agradecimento, principalmente aos jogadores. Tenho que agradecer a diretoria, aos torcedores, mas os que jogam, os que entram em campo, os que me defendem, são os próprios jogadores. Todos são importantes. O futebol é momento. Tenho um trabalho que tenho que escolher, tenho que procurar rendimento, e eles entendem isso. Quando você tem um grupo que entende isso é um grupo que quer mais. E que vai continuar crescendo como o clube, esse espírito está no Pici", concluiu o técnico.

Ainda na briga por vaga na Liberta, o Fortaleza visita o Santos, na Vila Belmiro. Os times se enfrentam no domingo (13), às 16h (de Brasília).

