Tinga volta a manifestar desejo pela permanência de Vojvoda e elogia ano do Fortaleza

Com o ano chegando ao fim, assim como a temporada do futebol brasileiro, a dúvida sobre a renovação de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza fica cada vez mais forte. Tinga, capitão da equipe e um dos líderes do vestiário, torce para que o treinador possa permanecer na equipe para a temporada de 2023. O lateral direito do Leão foi direto sobre o assunto.

“Eu acho que sim (sobre a permanência). Espero que sim, né? Mas a gente não conversou. Como ele já falou nas entrevistas, ele só vai falar depois da última rodada. Acho que está certo. Ele está 100% focado no nosso objetivo, que são as vitórias para a gente conseguir a Libertadores. Isso é bom porque ele faz os jogadores, que estão pensando em propostas, pensarem só nos jogos (...) por mim, quero que ele fique. Esperamos que ele fique. Tomara que dê tudo certo”, ressaltou.

Tinga ainda destacou o trabalho do treinador argentino em 2022. Com Vojvoda, o Fortaleza foi campeão invicto da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, chegou no mata-mata da Libertadores, foi até as quartas de final da Copa do Brasil e faz a 3ª melhor campanha no returno do Campeonato Brasileiro. Para o capitão da equipe, essa foi a melhor temporada da história do clube.

“Dá para ver que foi o melhor ano da história do clube (...) a gente deu o seu valor a cada competição. No começo do ano eu falei que a gente ia pensar em cada campeonato como se fosse o último. Não terminou ainda, mas a gente sabe que essa temporada está sendo histórica no clube e para nós jogadores (...) vamos terminar com chave de ouro”, destacou.

O Fortaleza quer terminar o Campeonato Brasileiro deste ano na zona de classificação para a Pré-Libertadores e ter a chance de disputar a competição mais importante do continente pelo segundo ano consecutivo. O time volta a campo no próximo domingo (06) contra ao Atlético-GO, ás 16h.

