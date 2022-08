Vojvoda ressalta união do time e avalia recuperação do Fortaleza: ‘fruto do trabalho dos jogadores'

O Fortaleza é o único time com 100% de aproveitamento no segundo turno do Brasileirão. Após vencer o Corinthians neste domingo (21), na Arena Castelão, o time subiu para a 13ª posição e somou a quarta vitória consecutiva no torneio. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda ressaltou o trabalho coletivo, dentro e fora de campo, além do apoio da torcida.

“É fruto do trabalho dos jogadores. E eu quero agradecer o esforço e o compromisso do elenco no dia a dia. Mudamos jogadores, sistema de jogo, mas continuamos acreditando e com a mesma maneira de trabalhar. Quando tivemos momentos ruins, o grupo esteve muito junto e há de continuar do mesmo jeito. Agradeço porque, nos momentos ruins, eles tiveram um compromisso muito importante, principalmente com o clube, entre eles mesmos e com a comissão técnica. Agradeço também o apoio do torcedor”, disse o técnico.

Com gol de Moisés, o tricolor do Pici venceu o Corinthians, que está em quarto no Brasileirão. A equipe tricolor venceu todos os jogos em casa neste returno.

“Foi uma partida muito difícil. Um adversário com bom elenco, bons jogadores, com boa posição na tabela. Mas quando o Fortaleza está unido, o elenco, diretoria, torcedor principalmente, o Castelão, o ambiente, somos um time que fazemos valer esse poder que temos aqui dentro. (...) Não sabíamos quem ia jogar, mas analisamos as possibilidades que o Corinthians podia apresentar. Surpreendeu em um ou dois jogadores, um adversário muito competente. Mas, com todo respeito, nosso foco estava em nosso próprio rendimento”, avaliou o argentino.

Vojvoda disse que a meta da equipe é seguir o mais distante possível da zona de rebaixamento. O treinador comentou sobre as mudanças que o time precisou passar para evoluir e reagir no torneio nacional.

“Mudamos algumas coisas, estivemos abertos a escutar. Uma vez que escutamos, analisamos e uma vez que analisamos, novamente voltamos a o trabalho. Nos momentos complicados o time esteve forte, e este é um momento exclusivamente dos jogadores. A tarefa do treinador é nos momentos complicados acreditar no grupo que está trabalhando. E esse momento, que é bom, que ainda não fechou nada, que só são 4 rodadas do 2º turno, trabalhar com humildade, desfrutar hoje e a partir de segunda começar a trabalhar. O objetivo é sair dessa situação incômoda que estamos no Brasileiro. O próximo objetivo é a partida contra o São Paulo. Pomos objetivos curtos para conseguir objetivos a longo prazo”, concluiu o técnico.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil