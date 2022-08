Fortaleza informa que Ceballos está 'bem e consciente' após choque de cabeça em jogo

O Fortaleza atualizou a situação do zagueiro colombiano Brayan Ceballos, que deixou o campo desacordado neste domingo (21), na vitória contra o Corinthians, na Arena Castelão, pela Série A. Na ocasião, o defensor tricolor teve um choque de cabeça com o atacante Yuri Alberto, do Timão.

O lance foi aos 21 minutos do 2º tempo. Após a dividida pelo alto, caiu no gramado desacordado. A ambulância foi acionada e conduziu o jogador para uma unidade hospitalar na capital cearense.

Em comunicado via assessoria, o clube informou que o zagueiro “realizou tomografia e os exames não mostraram alterações. O atleta está bem, consciente e segue em observação para exames”.

Ceballos foi substituído por Habraão na partida. O Fortaleza venceu por 1 a 0, com gol de Moisés.

Leia mais Alexandre Mota Fortaleza consolida reação na Série A com 4ª vitória seguida e se distancia do Z-4; veja cenário

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil