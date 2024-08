Vojvoda destaca pressão do Castelão e força da torcida do Fortaleza: 'é difícil jogar aqui'

O Fortaleza venceu o Rosário Central por 3 a 1 e se classificou para as quartas da Sul-Americana. Lucero, Pikachu e Lucas Sasha marcaram os gols da classificação do Tricolor. Apesar do placar, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou o clima de pressão do Castelão e a força da torcida do Leão.

"Conseguimos uma nova vitória dentro do Castelão, mas é difícil jogar aqui, tanto para o adversário quanto para a gente. Gostamos de jogar no Castelão, mas é difícil. No primeiro tempo essa pressão estava do nosso lado também, mas os jogadores responderam do melhor jeito. Falamos no intervalo que esse não era o time que estávamos acostumados a ver no Castelão e que tínhamos que assumir a responsabilidade. Eles que trouxeram mais de 50 mil pessoas, que trouxeram essa eliminatória para casa, e eles teriam que responder. Estamos felizes e sabemos que é um campo forte e temos que cuidar e sustentar isso." Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Legenda: Mais de 50 mil pessoas estiveram presentes na Arena Castelão para o jogo contra o Rosário Foto: Denise Santiago/SVM

Como citado por Vojvoda, o primeiro tempo não saiu como o esperado para a equipe cearense. O Leão não conseguiu oferecer perigo a equipe argentina, que levou o 0 a 0 para o intervalo. O Fortaleza sofreu um gol poucos minutos após a volta do intervalo, mas, contou com a ajuda de seus torcedores para avançar

"Não foi um bom primeiro tempo e estamos conscientes disso, sabemos que podemos jogar melhor do que fizemos no primeiro tempo. Falamos com os jogadores, fizemos mudança no time sofremos um gol cedo, mas também conseguimos reagir rápido. A partir daí os jogadores responderam em uma partida muito difícil com a ajuda da torcida, essa força foi fundamental para o time sustentar a postura", disse o técnico do Leão.

QUARTAS DE FINAL

Com a classificação, o Fortaleza irá enfrentar o Corinthians na próxima fase da competição. Por ter tido uma pior campanha na fase de grupos, o Tricolor receberá a equipe paulista no primeiro confronto e decidirá sua vida na Sula fora de casa. Contudo, as equipes realizarão uma "prévia" deste duelo, ao se enfrentarem no próximo domingo (25), às 16h, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

"Teremos uma prévia da próxima fase nesse fim de semana. São dois times que se conhecem bastante, mas os jogos de Sul-Americana são diferentes. Teremos um tempo para se preparar para esses jogos, analisar bem a estratégia que teremos para os dois jogos. Mas nosso foco tem que ser no próximo jogo, e focar para continuarmos bem no Brasileirão", contou.