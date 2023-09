Vojvoda admite Fortaleza abaixo, mas valoriza efetividade da equipe em vitória contra o São Paulo

Juan Pablo Vojvoda selou a marca de 100 jogos no comando do Fortaleza no Brasileirão com uma vitória por 2 a 1 diante do São Paulo, no Morumbi, na noite desta quarta-feira (20). Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico do Tricolor avaliou o desempenho da equipe que garantiu o 7º lugar na tabela. Ele admitiu que o grupo não foi bem na primeira etapa, mas soube ser efetivo quando necessário.

“Quem joga são os jogadores, quem trabalha dentro do campo são eles. Somos um bom elenco. Mas conseguimos um bom resultado. Um 1T onde o São Paulo superou a gente. Jogaram melhor que nós. No intervalo, tivemos oportunidade de ajustar algumas questões. No 2T, o time encaixou melhor na marcação e, a partir daí, construímos o segundo gol através de uma boa jogada de Marinho. E controlamos bem. No 1T, eu estava olhando estatísticas, o São Paulo teve muitas finalizações, 12, e aí marca a diferença”, disse o técnico.

“Falei com os jogadores. Não estamos fazendo uma boa partida, estamos ganhando porque esse é um esporte que muitas vezes acontece isso. Mas, se queremos conseguir os 3 pontos, temos que fazer algo muito diferente do que fizemos no 1T. No 2T, apesar do São Paulo ter mais posse de bola, teve somente 1 finalização. Aí marca a diferença entre os tempos. Conseguimos um bom resultado, 3 pontos importantes para continuar nesse Brasileirão”, completou o argentino.

Depois de vencer o Tricolor Paulista na Série A, o Leão do Pici volta as atenções para o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. As equipes se enfrentam no dia 26 de setembro, na Neo Química Arena. O técnico argentino fala sobre o desafio de estar em duas competições importantes para o Fortaleza.

“É difícil. Mas eu falei com os jogadores de viver o momento. O momento passado já passou, o momento que vai vir agora, na Sul-Americana, vamos cuidar desse momento. Mas hoje era fazer uma boa partida e conseguir ganhar este jogo. Trabalhamos pensando em ganhar este jogo. Mas falei com os jogadores, eu gosto do Brasileirão. Gosto do campeonato, tivemos aprendizado do ano passado. Estamos brigando na parte de cima. Então, quero continuar partida a partida no Brasileirão. Então, toda vez que jogamos o Brasileirão é máxima atenção, máxima responsabilidade. E o melhor que temos vamos escolher para jogar o Brasileirão também. Agora temos uma partida muito importante, que é a Sul-Americana, e a partir de hoje mesmo temos que pensar nessas duas partidas contra o Corinthians. Vamos planejar, descansar e tentar colocar toda a nossa energia tanto física quanto mental nessa partida, como sempre fazemos", finalizou.

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira (26). O Leão do Pici encara o Timão a partir das 21h30 (de Brasília), no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.