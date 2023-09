Destaque do Fortaleza com pênalti defendido, João Ricardo exalta vitória no Morumbi

O goleiro João Ricardo foi um dos destaques do Fortaleza na vitória por 2 a 1 diante do São Paulo na noite desta quarta-feira (20), no Morumbi, com 6 grandes defesas, incluindo um pênalti cobrado por James Rodríguez.

Ele destacou a dificuldade de vencer o São Paulo no Morumbi e comemorou os 3 pontos.

"Valeu pelo empenho. Jogo difícil, não é fácil vir aqui e conquistar uma vitória. É parabenizar o grupo, que conseguiu segurar o resultado. São três pontos importantíssimos pra gente. Agora é descansar que na semana que vem tem mais", dise ele, já projetando o confronto de ida contra o Corinthians pela Sul-Americana, em Itaquera.

Postura

Na etapa inicial, João Ricardo fez grandes defesas, incluindo um pênalti, e comentou a mudança de postura para o Leão na segunda etapa para vencer o jogo.

"O primeiro tempo foi muito difícil, estávamos marcando muito atrás, o São Paulo dominou praticamente o 1º tempo inteiro. O Vojvoda cobrou a gente para marcar mais em cima, ficar mais com a bola e conseguimos neutralizar a equipe do São Paulo".