João Ricardo e Zé Welison estão suspensos para próximo jogo do Fortaleza na Série A

Dois dos destaques do Fortaleza na vitória por 2 a 1 diante do São Paulo nesta quarta-feira (20), no Morumbi, pela Série A, o goleiro João Ricardo e volante Zé Welison, desfalcarão a equipe na próxima rodada. Ambos receberam o 3º cartão amarelo e não enfrentam o Grêmio, no dia 30, no Castelão, às 16 horas pela 25ª rodada.

Zé Welison marcou o 1º gol do Leão no jogo, enquanto João Ricardo fez grandes defesas e pegou um pênalti, cobrado por James Rodríguez.

Substitutos

Como reposição, Vojvoda deve utilizar Fernando Miguel para o gol e Lucas Sasha como volante.

Antes, o Timão

Antes do duelo contra o Grêmio, o Leão faz o jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, contra o Corinthians, no dia 26, às 21h30, na Neo Quimica Arena.