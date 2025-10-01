Vitória tem retornos de titulares contra o Ceará na Série A; veja provável escalação

O Vitória deve ter retornos importantes para a partida contra o Ceará, nesta quinta-feira (2), pela Série A do Brasileirão 2025. Os meio-campistas Dudu e Pepê voltam de suspensão e ficam à disposição do técnico Jair Ventura para o clássico nordestino.

Além deles, o volante Rúben Ismael se recuperou de uma artroscopia no joelho esquerdo, de acordo com informações do ge, devendo ficar disponível para o jogo contra o Ceará. Kike Saverio, contratado recentemente, pode também fazer sua estreia.

Diante das novidades, o técnico Jair Ventura deve levar a campo a seguinte escalação titular: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas, Pepê e Matheuzinho; Erick, Aitor e Renato Kayzer.

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h, no estádio Barradão, em Salvador (BA), em partida válida pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô venceu o São Paulo na última rodada, enquanto o Vitória perdeu para o Grêmio.