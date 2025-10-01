Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vitória tem retornos de titulares contra o Ceará na Série A; veja provável escalação

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h, no estádio Barradão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
Jogada
Legenda: Vitória tem retornos de titulares contra o Ceará na Série A
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória deve ter retornos importantes para a partida contra o Ceará, nesta quinta-feira (2), pela Série A do Brasileirão 2025. Os meio-campistas Dudu e Pepê voltam de suspensão e ficam à disposição do técnico Jair Ventura para o clássico nordestino.

Além deles, o volante Rúben Ismael se recuperou de uma artroscopia no joelho esquerdo, de acordo com informações do ge, devendo ficar disponível para o jogo contra o Ceará. Kike Saverio, contratado recentemente, pode também fazer sua estreia.

Diante das novidades, o técnico Jair Ventura deve levar a campo a seguinte escalação titular: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas, Pepê e Matheuzinho; Erick, Aitor e Renato Kayzer.

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h, no estádio Barradão, em Salvador (BA), em partida válida pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô venceu o São Paulo na última rodada, enquanto o Vitória perdeu para o Grêmio.

Assuntos Relacionados

Jogada

Botafogo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 26ª rodada da Série A

Redação Há 19 minutos

Jogada

Sport x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 26ª rodada da Série A

Redação Há 30 minutos

Jogada

Norde Vôlei embarca para primeiro torneio amistoso de pré temporada, em Goiânia-GO

Equipe cearense visa se preparar para a Superliga B 2025/2026, em jogos contra Goiás Vôlei e Brasília Vôlei

Redação Há 50 minutos
Vitória tem retornos de titulares contra o Ceará na Série A

Jogada

Vitória tem retornos de titulares contra o Ceará na Série A; veja provável escalação

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h, no estádio Barradão

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Mirassol x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Mirassol x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto da Taça da Copa do Nordeste

Jogada

Times que disputam Libertadores e Sul-Americana não poderão jogar a Copa do Nordeste

A nova regra foi anunciada pela CBF nesta quarta-feira (1º) e é válida a partir de 2026

Samir de Carvalho* Há 2 horas