Vitória pode ter seis retornos contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Vitória chega com novidades para enfrentar o Fortaleza pela Série A do Brasileirão 2024, nesta quarta-feira (17). O técnico Thiago Carpini deve contar com o retorno de três jogadores que estavam fora de combate nas últimas partidas.

O zagueiro Bruno Uvini e os atacantes Iury Castilho e Osvaldo devem voltar a ser relacionados nesta partida. Destes, a expectativa é que Bruno Uvini e Osvaldo comecem como titulares diante do Fortaleza.

Além deles, Lawan, Luís Miguel e Ricardo Ryller, novidades no elenco do time baiano, também devem ser relacionados para a partida contra o Fortaleza. Os três, no entanto, devem começar o jogo no banco de reservas.

O técnico Thiago Carpini deve levar a campo a seguinte equipe titular: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Fortaleza e Vitória entram em campo nesta quarta-feira (17), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.