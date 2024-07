As mudanças no Fortaleza desde o último encontro com o Vitória; veja prováveis escalações

O Fortaleza encara o Vitória-BA nesta quarta-feira (17), às 21h30, na Arena Castelão, com o objetivo de entrar no G-6 da Série A do Brasileiro. Invicto há 15 jogos como mandante na temporada, o time cearense reencontra o último clube que o superou dentro dos domínios em 2024, mas em circunstâncias bem diferentes.

O último embate foi dia 23 de março, quando perdeu por 1 a 0 em casa, pela Copa do Nordeste, com gol de Matheuzinho. Depois disso, engatou 10 vitórias e cinco empates - no Brasileirão, está invicto na Arena Castelão.

Em comparação com aquele jogo, a escalação tricolor também sofreu mudanças. Destaques da Série A, os argentinos Pochettino (líder de assistências) e Lucero (artilheiro) não foram titulares. O trio de ataque era formado por Pedro Rocha, Moisés e Marinho, todos atualmente reservas da equipe.

Legenda: Escalação do Fortaleza na derrota para o Vitória-BA na Copa do Nordeste Foto: reprodução / LineUp 11

A escalação foi: João Ricardo; Dudu, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Kauan, Zé Welison e Calebe; Marinho, Moisés e Pedro Rocha. Para além da formação, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda também encontrou uma espinha dorsal e evoluiu coletivamente a equipe, com maior intensidade.

Dos nomes citados, apenas dois devem aparecer na formação principal contra o Vitória-BA pela 17ª rodada da Série A. A provável escalação para o novo compromisso tem: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Legenda: Artilheiro do Fortaleza em 2024, Lucero tem 21 gols e quatro assistências na temporada Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Na tabela de classificação do Brasileirão, a equipe cearense aparece na 7ª posição, com 26 pontos. Na luta contra a zona de rebaixamento, o rubro-negro baiano aparece na 16ª colocação, com 15. Se o treinador da época era Léo Condé, atualmente comandando o Ceará, Thiago Carpini assumiu e também mexeu na espinha dorsal, apesar de manter diversos titulares.

A expectativa é de que o Rubro-Negro entre em campo com: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Ao todo, sete enfrentaram o Fortaleza na ocasião passada, com a vitória no Nordestão.