Vitória deve ter dupla ex-Fortaleza no ataque contra o Leão; veja provável escalação

Osvaldo e Renato Kayzer, ex-jogadores do Fortaleza, devem enfrentar o Leão do Pici neste sábado (13), defendendo o Vitória. A dupla é cotada para iniciar como titular. Erick, ex-Ceará, deve completar o trio de ataque da equipe baiana.

O lateral-direito Raúl Cáceres, do Vitória, está recuperado de lesão e deve ser titular da equipe baiana contra o Fortaleza, neste sábado (13), pela Série A do Brasileirão. O atacante Romarinho também voltou a treinar normalmente e deve ser relacionado.

Outras possíveis novidades são Claudinho e Renzo López, que segundo informações do ge, completam uma semana desde que iniciaram a transição física e podem ser novidades na lista de relacionados. Estes, porém, ainda são dúvida para o jogo contra o Fortaleza.

Diante das novidades e dos desfalques (Rúben Ismael e Jamerson), o técnico Rodrigo Chagas deve levar a campo: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Fortaleza e Vitória entram em campo neste sábado (13), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. O Fortaleza é o 19º, com 15 pontos, enquanto o Vitória tem 22 e está na 17ª posição.