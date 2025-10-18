Vitor Belfort aparece com rosto inchado, mas explica: 'implante capilar'
A lenda do MMA publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (18)
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:37)
O lutador brasileiro Vitor Belfort apareceu neste sábado (18) com uma aparência que despertou curiosidade nas redes sociais. O atleta de 48 anos postou uma foto no Instagram com um forte inchaço ao redor dos olhos, uma característica de quem participou de uma luta da modalidade. Apesar disso, o ex-campeão do MMA ressaltou que o inimigo no caso foi outro: um implante capilar.
“Eu sei que vocês devem estar pensando que o Vitor voltou para o UFC, mas calma aí. O adversário desta vez foi outro, foi o implante capilar. O médico só falou que o meu cabelo ia ficar top, cabelo novo, visual novo. Só que se esqueceu de avisar que eu ia sair parecendo o Rocky Balboa depois da revanche”.
Belfort estava cotado para participar da última edição do Spaten Fight Night, contra Wanderlei Silva, mas sofreu uma concussão leve nos treinos e precisou ser substituído pelo pugilista Acelino “Popó” Freitas. Vale ressaltar que o evento terminou com uma briga generalizada no ringue em setembro.
Assuntos Relacionados