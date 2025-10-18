Diário do Nordeste
Vitor Belfort aparece com rosto inchado, mas explica: 'implante capilar'

A lenda do MMA publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (18)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:37)
Jogada
Legenda: Vitor Belfort aparece em vídeo nas redes sociais com o rosto inchado
Foto: reprodução / Instagram

O lutador brasileiro Vitor Belfort apareceu neste sábado (18) com uma aparência que despertou curiosidade nas redes sociais. O atleta de 48 anos postou uma foto no Instagram com um forte inchaço ao redor dos olhos, uma característica de quem participou de uma luta da modalidade. Apesar disso, o ex-campeão do MMA ressaltou que o inimigo no caso foi outro: um implante capilar.

“Eu sei que vocês devem estar pensando que o Vitor voltou para o UFC, mas calma aí. O adversário desta vez foi outro, foi o implante capilar. O médico só falou que o meu cabelo ia ficar top, cabelo novo, visual novo. Só que se esqueceu de avisar que eu ia sair parecendo o Rocky Balboa depois da revanche”.
Vitor Belfort
Lutador de MMA

Belfort estava cotado para participar da última edição do Spaten Fight Night, contra Wanderlei Silva, mas sofreu uma concussão leve nos treinos e precisou ser substituído pelo pugilista Acelino “Popó” Freitas. Vale ressaltar que o evento terminou com uma briga generalizada no ringue em setembro.

