Vini Jr. vive romance com modelo acusada de tráfico de mulheres; entenda o caso

A modelo e miss venezuelana, Ninoska Vásquez, apontada como suposto affair de Vinicius Junior, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, está sendo investigada por tráfico de mulheres na Europa. Diante das acusações, ela chegou a ser detida na Espanha e foi proibida pelo Tribunal Nacional de deixar o país, além de ter o passaporte retido no fim do mês passado.

A situação da modelo ficou ainda mais séria porque o México acusou formalmente a venezuelana de envolvimento no tráfico de mulheres. Na semana passada, a procuradora-geral da Cidade do México, Ernestina Godoy Ramos, afirmou que a miss foi capturada na Espanha e já tem um mandado de prisão solicitado.

De acordo com o jornal mexicano 'Uno', as autoridades de imigração do México e agente da Interpol afirmam que a modelo está relacionada com tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.

Legenda: Vini Júnior é um dos destaques do elenco do Real Madrid Foto: Javier Soriano / AFP

Relacionamento com Vinícios Júnior

Os rumores do caso entre Vinícius Júnior e Ninoska começou quando ambos passaram a interagir nas redes sociais e viajarem juntos para Miami nas férias do jogador. Porém, o jogador ainda não assumiu nada publicamente, nem comentou a situação de Ninoska com a polícia.