Vini Jr desabafa após eliminação do Brasil na Copa América: 'sentimento de frustração'

Atacante da Seleção Brasileira, Vinicius Júnior desabafou nas redes sociais nesta terça-feira (9) após a eliminação do Brasil da Copa América. No sábado, a seleção comandada por Dorival Júnior foi derrotada nos pênaltis pelo Uruguai. O astro do Real Madrid ressaltou que é preciso lidar com a frustração e pediu desculpas aos torcedores.

"Fim de Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis. Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso", escreveu o jogador no Instagram.

"Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece. Nós voltaremos ao topo! Eu amo vocês e vamos juntos!", finalizou o atleta.

O Brasil volta a campo nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O próximo adversário será o Equador, em setembro.

