Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vina será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Meia está há mais de três meses sem jogar, mas está apto após quatro semanas de treinos

Escrito por
e
(Atualizado às 08:58)
Jogada
Legenda: Vina será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia
Foto: Kid Júnior/SVM

O meia-atacante Vina deve enfim fazer sua estreia pelo Ceará neste sábado (30), na partida contra o Juventude, pela Série A do Brasileirão. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 34 anos será relacionado pela primeira vez pelo técnico Léo Condé.

A tendência é que o jogador, ídolo da torcida do Ceará, comece no banco de reservas, mas ganhe minutos no segundo tempo da partida. Vina tem sido alvo de cuidados do departamento médico do Ceará, na busca por atingir os níveis físicos ideais.

Foto de Vina, que será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia
Legenda: Vina será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia
Foto: Kid Júnior/SVM

Vina esteve em campo pela última vez no dia 18 de maio, há mais de três meses, quando ainda defendia o Al-Jubail, da segunda divisão do Campeonato Saudita. Após encerrar vínculo com a equipe, ele passou a realizar acompanhamento com um personal trainer.

Anunciado pelo Ceará no dia 31 de julho, Vina passou a treinar com os companheiros de elenco. Foram quatro semanas de preparação, e neste momento, a comissão técnica e o departamento de futebol consideram que o jogador está apto para fazer sua estreia.

Vina já havia defendido o Ceará entre as temporadas 2020 e 2023, totalizando 168 jogos oficiais com a camisa alvinegra. O camisa 29 marcou 46 gols pelo Vovô e consolidou-se como um dos grandes ídolos da história recente do clube.

Assuntos Relacionados
Nícolas em ação pelo Ceará

Jogada

Nicolas deve ser titular do Ceará após lesões de Matheus Bahia e Rafael Ramos

Lateral-esquerdo deve ganhar oportunidade contra o Juventude, neste sábado

Brenno Rebouças e Daniel Farias Há 25 minutos
Foto de Vina, que será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Jogada

Vina será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Meia está há mais de três meses sem jogar, mas está apto após quatro semanas de treinos

Brenno Rebouças e Daniel Farias Há 38 minutos
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025

Daniel Farias 29 de Agosto de 2025

Jogada

Internacional tem três retornos e uma dúvida contra o Fortaleza; Veja provável escalação

Fortaleza visita o Colorado neste domingo pela Série A

Vladimir Marques 28 de Agosto de 2025
Kervin Andrade vendido pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta venda de Kervin e meia viaja para assinar contrato

Meia fará exames concluir os trâmites do negócio

Brenno Rebouças 28 de Agosto de 2025

Jogada

Juventude terá pelo menos três desfalques para duelo com o Ceará; veja provável escalação

Equipes se enfrentam no sábado, no Castelão

Redação 28 de Agosto de 2025