O meia-atacante Vina deve enfim fazer sua estreia pelo Ceará neste sábado (30), na partida contra o Juventude, pela Série A do Brasileirão. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 34 anos será relacionado pela primeira vez pelo técnico Léo Condé.

A tendência é que o jogador, ídolo da torcida do Ceará, comece no banco de reservas, mas ganhe minutos no segundo tempo da partida. Vina tem sido alvo de cuidados do departamento médico do Ceará, na busca por atingir os níveis físicos ideais.

Legenda: Vina será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia Foto: Kid Júnior/SVM

Vina esteve em campo pela última vez no dia 18 de maio, há mais de três meses, quando ainda defendia o Al-Jubail, da segunda divisão do Campeonato Saudita. Após encerrar vínculo com a equipe, ele passou a realizar acompanhamento com um personal trainer.

Anunciado pelo Ceará no dia 31 de julho, Vina passou a treinar com os companheiros de elenco. Foram quatro semanas de preparação, e neste momento, a comissão técnica e o departamento de futebol consideram que o jogador está apto para fazer sua estreia.

Vina já havia defendido o Ceará entre as temporadas 2020 e 2023, totalizando 168 jogos oficiais com a camisa alvinegra. O camisa 29 marcou 46 gols pelo Vovô e consolidou-se como um dos grandes ídolos da história recente do clube.