Vina é regularizado pelo Ceará no BID e pode fazer sua estreia pelo Vovô

Meia ainda busca a condição física ideal para reestrear pelo Ceará

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:32)
Jogada
Legenda: Vina, jogador do Ceará, em chegada ao aeroporto
Foto: Kid Júnior/SVM

O meia-atacante Vina foi regularizado pelo Ceará no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta-feira (20), sendo assim liberado para fazer sua estreia com a camisa alvinegra.

O jogador, contratado nesta janela de transferências, fica à disposição do técnico Léo Condé para as próximas partidas da temporada, do ponto de vista legal. Resta saber se Vina terá condições físicas de entrar em campo nos próximos desafios do Ceará.

Foto de Vina durante ida à sede do Ceará
Legenda: Vina durante ida à sede do Ceará
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Diário do Nordeste havia apurado que ainda restavam as trocas de contratos complementares e também de uma documentação de transferência da Arábia Saudita, onde Vina atuava. Esses trâmites foram resolvidos e o jogador foi enfim regularizado.

Mesmo regularizado, Vina ainda busca a condição física ideal para estrear pelo Ceará. Antes de fechar com o Vovô, o jogador passou um longo período sem atuar após encerrar seu contrato com o Al-Jubail, da Arábia Saudita.

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (20), contra o Bahia, pela Copa do Nordeste. Vina, no entanto, não pode atuar pela competição, por não ter sido inscrito. Pela Série A, o Vovô volta a campo no sábado (23), contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS).

