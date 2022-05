Vina e Fernando Sobral treinam normalmente e vão para o Clássico-Rei

O Ceará terá dois importantes jogadores à disposição para o Clássico-Rei. Nesta terça-feira (31), no treino de apronto para o jogo, o volante Fernando Sobral e o meia-atacante Vina participaram normalmente e o Diário do Nordeste apurou que ambos serão relacionados para a partida contra o Fortaleza.

Vina fez tratamento intensivo nos últimos dias e era dúvida, mas participou normalmente da primeira parte da atividade, que foi fechada aos torcedores e à imprensa.

Depois, não esteve presente na segunda parte do treino (que já foi aberta) e teve um rachão entre os demais jogadores. A reportagem apurou que ele foi apenas preservado desta parte do treino. Mas, ao fim da atividade, o jogador apareceu no gramado e cumprimentou os torcedores. O camisa 29 deverá ser titular.

Já Fernando Sobral participou normalmente de todo o treino. Ele já havia finalizado o período de transição e estava treinando com os demais companheiros do elenco desde a última semana, quando se recuperou de lesão na vértebra.

Porém, o meio-campista deverá iniciar o jogo no banco de reservas, como opção para o decorrer da partida, já que está afastado do gramado desde 12 de abril, quando o Alvinegro venceu o Deportivo La Guaira, por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana, na Venezuela. Assim, não atua há mais de 50 dias.