Vina volta a sentir lesão e faz tratamento intensivo para jogar Clássico-Rei, mas é dúvida

O Ceará tem desfalques certos para o Clássico-Rei desta quarta-feira (1º). Porém, a lista de ausências pode ser ainda maior. Com dores na panturrilha esquerda, o meia-atacante Vina faz tratamento intensivo para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, mas é dúvida para o jogo contra o Fortaleza.

O camisa 29 entrou no 2º tempo e deixou o gramado do Morumbi sentindo dores após partida contra o São Paulo, no último sábado (28). Na saída do estádio, em entrevista exclusiva ao Premiere, ele falou sobre o incômodo e revelou que este foi um dos motivos para ter sido poupado no início da partida.

"Foi parecido com o lance que eu senti contra o Flamengo, no começo do jogo. Fiquei alguns jogos fora, voltei na partida contra o Independiente, no meio de semana, e hoje (sábado) foi até um dos motivos de o Dorival ter segurado de início. Infelizmente, senti um pouquinho no final do jogo. Mas agora é conversar com o departamento médico, com fisioterapeutas, para começar o tratamento e, se Deus quiser, na quarta-feira, estar apto para jogar o clássico", afirmou.

No domingo (29), dia seguinte ao jogo, ele já iniciou tratamento, que tem sido realizado em outros períodos no Departamento Médico do clube e compartilhado pelo atleta nas redes sociais.

Legenda: Vina tem postado nas redes sociais imagens do tratamento intensivo Foto: Reprodução/Instagram

Na terça-feira (31), véspera do jogo, o Ceará realizará treinamento aberto aos torcedores.

Fortaleza e Ceará se enfrentam às 20h30min desta quarta-feira (1º), em jogo atrasado da 3ª rodada do Brasileirão. Com seis pontos, o Vovô é o 18º colocado, enquanto o Fortaleza, com apenas dois pontos, está na lanterna.