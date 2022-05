Ceará realiza treino aberto para a torcida em véspera de Clássico-Rei no Brasileirão

O Ceará vai receber a torcida no último treino antes do Clássico-Rei. Na terça-feira (31), a partir das 17h30, os alvinegros vão poder apoiar e acompanhar as atividades no Centro de Treinamento, em Porangabuçu. O anúncio foi feito pelo clube neste domingo (29).

O Alvinegro enfrenta o Fortaleza na quarta-feira (1), em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão. O duelo será às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Invicto na Sul-Americana e classificado para as oitavas, a equipe comandada por Dorival Júnior segue na luta para sair da zona de rebaixamento do torneio nacioanl.

O Alvinegro está em 18º na tabela, com seis pontos. O Alvinegro vem de empate de 2 a 2 com o São Paulo, na rodada anterior.