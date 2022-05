Ceará inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei; veja valores e setores disponíveis

O Ceará começou a venda de ingressos para o Clássico-Rei nesta segunda-feira (30). Os torcedores do Vovô poderão ocupar 30% da Arena Castelão. O duelo com o Fortaleza será na quarta-feira (1), em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão.

Importante lembrar: como o mando da partida é do adversário, o sócio-torcedor do Alvinegro não terá acesso ao jogo com a carteirinha do programa Sócio Vozão. No entanto, é possível adquirir ingressos nas lojas oficiais do clube. Veja a tabela do Campeonato Brasileiro.

VEJA VALORES:

Superior Norte (portões N e P) - R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Inferior Norte (portões M e O) - R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

PONTOS DE VENDA:

Online:

Lojas Físicas:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 21h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Maracanaú - 10h às 21h