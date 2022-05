Dorival Jr lamenta sequência de jogos e se preocupa com Clássico-Rei: 'Treinamento? Não tem como'

A semana começou com o foco do Ceará voltado para o Clássico-Rei. Após o empate com o São Paulo, no Morumbi, o técnico Dorival Júnior já começou a montagem do time para enfrentar o maior rival, Fortaleza, na capital cearense, quarta-feira(1), na Arena Castelão.

Dorival Júnior Técnico do Ceará Falar que nós vamos fazer um treinamento? Não tem como fazê-lo. Apenas recuperação. Nossos treinamentos tem sido mais vídeos, amostragem em campo, com trabalhos muito mais parados do que propriamente com ganho de qualidade. Nós temos que continuar dessa forma, acho que não tem outro caminho. Muito em cima pra uma sequência, um jogo tão difícil como é um clássico, com a perda de alguns jogadores importantíssimos e, ao mesmo tempo, com as dificuldades naturais de uma partida que, pra nós, tem um tamanho ainda maior em razão do que estamos buscando dentro da competição.

O técnico ainda explica a escalação do time misto para o duelo com o São Paulo. As equipes ficaram no empate de 2 a 2. Em 18º na tabela, o Alvinegro busca deixar a zona rebaixamento.

“Foi para que não acontecesse o que aconteceu com o Vina. Não queríamos que isso acontecesse pela sequência de jogos. Mendoza, Messias, Richard que hoje não atuou, o próprio Lindoso, que sentiu no aquecimento. Nós vamos falar de calendário, do desgaste de sequência de jogos absurda, dez jogos por mês... É bobagem batermos nisso daí. Infelizmente é o que tem acontecido na maioria das equipes. E nós, por estarmos com vários jogadores entregues ao DM e alguns não podendo atuar por cartões. É natural que, tendo um elenco um pouco mais reduzido, sintamos mais. Para o Clássico, nós perdemos mais três jogadores e teremos que ter tranquilidade agora, para equilibrarmos a equipe em busca de uma melhor condição”, avaliou o treinador, em entrevista coletiva após o duelo contra o tricolor paulista.

Ceará e Fortaleza se enfrentam em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão. A partida será nesta quarta-feira (1), na Arena Castelão, às 20h30. O Diário do Nordeste acompanha o duelo em tempo real. Veja a tabela do Brasileirão.

