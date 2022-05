Ceará finaliza preparação para Clássico-Rei com presença dos torcedores em Porangabuçu; veja imagens

O Ceará finalizou a preparação para o Clássico-Rei nesta terça-feira (31). O técnico Dorival Júnior dividiu o treinamento em duas etapas, com o elenco realizando rachão e cobranças de bola parada com a presença do torcedor alvinegro em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu.

Mendoza, Lima, Nino Paraíba e Victor Luis treinam faltas em Porangabuçu, enquanto Sobral, Buiú, Dorival Júnior e atletas da base batem bola no canto do gramado. pic.twitter.com/JpreyyyniK — Jogada (@diariojogada) May 31, 2022

Com cânticos de apoio, sinalizadores e fogos de artifício, a torcida alvinegra retribuiu o carinho dos atletas, que foram próximo à área destinada e aplaudiram o público presente. O meio-campista Vina não participou das atividades, mas apareceu no gramado vestido com camisa de organizada e fez a festa ao lado dos torcedores. O atleta realizou tratamento intensivo nos últimos dias e deverá iniciar o Clássico-Rei como titular.

SENTE O CLIMA! 🔥



Torcedores do Ceará fazem festa na arquibancada do CT.



Elenco alvinegro se dirige para próximo da torcida e acompanham o show com sinalizadores e cânticos de apoio. pic.twitter.com/m1UgAWslSs — Jogada (@diariojogada) May 31, 2022

Para enfrentar o Fortaleza, o Ceará não terá o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Geovane e o atacante Mendoza, desfalques por suspensão. O auxiliar Lucas Silvestre substitui Dorival Júnior, também suspenso. A equipe deve ir a campo com: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard, Richardson e Vina; Erick, Lima e Cléber.

Veja imagens do treino pré-clássico do Ceará

Legenda: Jogadores do Ceará participaram do rachão com a presença de torcedores em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: O meio-campista Vina compareceu ao treino vestido com camisa de organizada e fez a festa com os torcedores alvinegros Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Mendoza treinou cobranças de falta no treino pré-clássico nesta terça-feira (31) Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Dorival Júnior comandou o treino pré-clássico do Ceará nesta terça-feira (31) Foto: Thiago Gadelha / SVM