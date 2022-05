Fernando Sobral finaliza transição, retoma treinamentos e pode reforçar Ceará em breve

O técnico Dorival Júnior deve ganhar um importante reforço para o Ceará em breve. O volante Fernando Sobral já finalizou período de transição e retomou treinamentos com o restante do elenco, podendo voltar a ser relacionado.

A informação foi divulgada pela própria assessoria do Vovô, que afirmou ainda que o lateral-direito Buiú também já finalizou transição e realizou trabalhos com o restante do grupo.

Diagnosticado inicialmente com lombalgia, o atleta foi submetido a ressonância magnética e uma tomografia 3D, tendo constatado lesão óssea por microtrauma repetitivo, de característica benigna.

Ele está afastado do gramado desde 12 de abril, quando o Alvinegro venceu o Deportivo La Guaira, por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana, na Venezuela. Assim, não atua há cerca de 50 dias.

O atacante Jael e o meia Léo Rafael estão em fase final de transição. Já o atacante Dentinho faz trabalhos na academia do clube e ainda não está liberado.

Com cinco pontos em seis jogos, o Vozão está na 19ª colocação do Brasileirão e tenta vencer o São Paulo neste sábado (28). As equipes se enfrentam no Estádio Morumbi, às 19 horas.